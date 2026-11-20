Ha llegado uno de los días más felices para Sühan y Cesur. La pareja está a punto de darse el "sí, quiero", pero la aparición de Tahsin amenaza con empañar la celebración.

El padre de la novia no puede aceptar que su hija se case con el hijo de Hasan, al que sigue considerando su peor enemigo. "¿Por qué te casas con mi enemigo?", le pregunta dolido. Sühan intenta tranquilizarlo asegurándole que Cesur ya no es su enemigo, pero Tahsin está decidido a impedir el enlace.

La joven, lejos de dar marcha atrás, le revela el motivo por el que está más convencida que nunca de seguir adelante con sus planes: "Estoy esperando un hijo".

Tras la tensa conversación con su padre, Sühan recibe la visita de Cesur, que intenta animarla y le promete que nadie conseguirá arruinar su felicidad. Sin embargo, ninguno de los dos imagina el peligro que les acecha.

Riza ha preparado un plan despiadado para acabar con el bebé que esperan. El hermano de Adalet ha puesto veneno en una botella de agua de la que bebe Sühan poco antes de la ceremonia.

Cuando los novios están a punto de darse el "sí, quiero", la joven comienza a encontrarse mal y termina ingresada en el hospital. ¡El día más feliz de sus vidas se convierte en una auténtica pesadilla!

Cesur, convencido de que Tahsin está detrás de lo ocurrido, se presenta furioso en su mansión y le acusa de haber intentado acabar con la vida de su futuro nieto. Sin embargo, desconoce que el verdadero responsable es Riza.

Afortunadamente, Sühan consigue recuperarse, pero está destrozada por lo sucedido. Entre lágrimas, se lamenta de no haber podido casarse y teme haber hecho algo que haya puesto en peligro a su bebé.

"No sé qué he podido hacer porque siempre he sido muy cuidadosa", confiesa desconsolada.

Cesur intenta tranquilizarla y decide ocultarle sus sospechas sobre Tahsin para evitar que sufra todavía más. ¿Descubrirán que Riza es el verdadero culpable de lo ocurrido?