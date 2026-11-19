Daniela y Fausto hablan sobre Memo y ella le cuenta que las intenciones de Memo son quitarle a Isabella. Además, dice que cómo pudo abandonar a Olivia en la cárcel y hacerle creer que la niña había muerto en el parto.

Pero lo peor es que ¡Isabella lo escucha detrás de la puerta! La niña entra corriendo y rompe a llorar desolada. Está muy asustada de que su padre biológico haya hecho esas cosas.

Daniela consuela a Isabella y entre las dos viven un momento muy tierno y le promete que todo va a ir bien y van a dejar de sufrir. Además, le promete que Memo nunca las va a separar. Isabella no quiere que Fausto y ella dejen de ser sus padres.

Lo peor de todo es que todos se encuentran en un partido y Memo no entiende por qué de pronto Isabella está enfadada con él. La niña le explica que no quiere vivir con él porque sabe que es un mentiroso y que ha hablado con un abogado para quedarse con ella. “Fausto es mi único papá”, dice Isabella, rompiendo el corazón de Memo.

Fausto se la lleva para protegerla. ¡Hace muy bien el paripé!

Ya a solas Memo le dice a Daniela que ha envenenado a la niña en su contra y que por su culpa ahora su hija piensa que es el peor padre. ¡Nunca se lo va a perdonar!

Daniela sigue pensando que se lo merece por haber hecho todo con engaños y que no va a dejar que destroce su vida y la de su hija como hizo con Olivia. Memo no sabe de qué está hablando. ¡Es todo mentira!

Después de todo, Memo va a casa de Isabella para contarles que va a hablar con un abogado y no los va a separar de ellos porque la ama. “Yo te amo y quien te ama no te lastima”, y le pide perdón.

No va a hacer nada para estar con ella a la fuerza, sino cuando ella quiera. Lo último que quiere es que sufra.