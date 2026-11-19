La hija de Hikmet conoce a un joven que trabaja para Talaz, el padre de Leyla, y termina desahogándose con él. Le confiesa que se ha escapado de casa porque no soporta la forma en la que la mira su madre. Suna siente que Cavidan se avergüenza de ella por no poder caminar y esa actitud le provoca un profundo sufrimiento. "Siento que nunca voy a ser feliz y que no voy a ser una persona normal", le cuenta entre lágrimas.

El joven intenta animarla y le aconseja que no renuncie a sus sueños. Suna le confiesa que su hermano y su padre son dos pilares fundamentales en su vida.

Preocupado por lo que pueda ocurrirle cuando anochezca, el joven le recomienda que regrese a casa con su familia. Antes de despedirse, le da su número de teléfono para que pueda llamarlo siempre que lo necesite.

Mientras tanto, en la mansión, Cavidan está completamente desolada por la desaparición de su hija. Su angustia aumenta cuando Emir regresa a casa sin haber conseguido encontrarla.

Por suerte, esa misma noche, Suna vuelve a la mansión y todos la reciben con los brazos abiertos. Sin embargo, la joven no quiere hablar con nadie y se refugia en su habitación.

Emir, preocupado por su hermana, entra en su dormitorio mientras duerme para comprobar que se encuentra bien. "Te quiero mucho, hermana, y todos en esta casa te queremos. Tú eres nuestra luz y eso nadie lo va a poder cambiar", le susurra con cariño.

Reyhan escucha desde la puerta las emotivas palabras de su marido y no puede evitar sentirse responsable de lo sucedido con su cuñada.

Esa misma noche, Suna tiene una pesadilla y se despierta sobresaltada. De repente, descubre algo que la llena de felicidad: ¡puede mover los dedos de los pies!

La joven comienza a gritar el nombre de Reyhan y Emir acude rápidamente a su habitación para averiguar qué ocurre. Suna está emocionada y convencida de que las palabras de su cuñada han sido fundamentales para conseguirlo. "Si ella no me hubiera dicho esas cosas, no podría haber movido mis pies", asegura pletórica de felicidad.

Cuando parece que la felicidad vuelve a la familia Tarhun, una inesperada llamada lo cambia todo.

Emir recibe una noticia que lo deja completamente en shock: ¡Cemre ha sufrido un grave accidente de coche y Reyhan viajaba con ella!

Cemre, incapaz de aceptar que Reyhan siga al lado de Emir, acelera peligrosamente por la carretera y termina sufriendo un accidente.

La joven acaba ingresada en cuidados intensivos, pero hay una pregunta que mantiene a todos en vilo: ¿qué le habrá ocurrido a Reyhan?