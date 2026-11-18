Suna está muy triste al comprobar que, pese a haberse sometido a varios tratamientos, no ha conseguido volver a caminar. La joven se siente desanimada y encuentra en su diario una forma de desahogarse y expresar sus sentimientos.

Melike está muy preocupada por ella porque apenas come y lleva tiempo encerrada en su habitación. Por eso, decide hablar con Reyhan. "Suna no está bien. Se ha encerrado en su habitación", le confiesa.

La mujer de Emir hace todo lo posible por animar a su cuñada y conseguir que recupere la ilusión. Le recuerda que es su única amiga y que confía plenamente en ella para contarle sus problemas. Por eso, le pide que también se abra y comparta con ella sus preocupaciones.

A la mañana siguiente, Reyhan le propone salir a dar un paseo, pero Suna reacciona muy enfadada. "No eres mi madre. Deja de meterte en mi vida", le responde. La joven está desesperada y no quiere volver a pasar por otro tratamiento sin resultados. "Nunca podré caminar", le grita.

Reyhan no se queda callada y le dice que siente lástima de sí misma, que tiene miedo a fracasar y que culpa a su madre de lo que le ocurre. También le pide que levante la cabeza y se enfrente a las dificultades.

Sus palabras provocan una fuerte discusión y Suna le exige que se marche de su habitación. En ese momento aparece Emir, que, al ver a su hermana tan alterada, recrimina a su mujer su actitud. "¿No ves lo sensible que es mi hermana?", le reprocha.

Más tarde, Melike intenta tranquilizar a Reyhan delante de Cavidan y Cemre. La joven le explica que solo quería convencer a Suna para que retomara la rehabilitación y que no soporta verla rendirse.

Emir considera que ha sido demasiado dura con su hermana, pero Cavidan sorprende a todos al ponerse del lado de su nuera. La madre de Emir asegura que el mayor obstáculo de Suna es que se compadece de sí misma y siempre busca excusas para abandonar los tratamientos. Además, destaca la valentía de Reyhan y le ofrece todo su apoyo.

Mientras tanto, Suna toma una decisión inesperada. La joven escribe una carta de despedida y la deja sobre la mesilla de su habitación. Está decidida a marcharse muy lejos y no regresar.

En la carta confiesa que ya no puede soportar más la situación y que necesita alejarse de su familia para poder "respirar".