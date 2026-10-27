Esteban Lombardo, el marido de Marcia que no creyó en su inocencia y la separó de sus hijos

Esteban Lombardo es el coprotagonista de La madrastra. Está interpretado por el actor mexicano Andrés Palacios.

Empresario de éxito y esposo de Marcia. Convencido de que ella es culpable del asesinato de Nicolás, decidey hacer creer a sus hijos que ha fallecido.

Su relación con Marcia estará marcada por el dolor, la desconfianza y los sentimientos que aún existen entre ambos.

Pero a la vez es alguien que ha hecho mucho daño a su esposa.

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¿Cómo será su reencuentro con Marcia cuando vea que ha salido de prisión después de tantos años?