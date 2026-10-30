La madrastra

En directoPROGRAMACIÓN TV

descubre más

Hugo, Lucía y Rafael Lombardo, los hijos de Marcia Cisneros

Los hijos de Marcia piensan que su madre murió. Pero ahora ha vuelto para recuperarlos.

Hugo, Lucía y Rafael Lombardo, los hijos de Marcia Cisneros

Publicidad

Nova
Publicado:

Hugo, Lucía y Rafael Lombardo son los hijos de Marcia Cisneros.

Hugo es el hijo mayor de los tres. Responsable, protector y muy leal a su familia. Creció creyendo que su madre había muerto, por lo que al principio rechaza su regreso y desconfía de sus verdaderas intenciones. Le da vida el actor David Caro Levy.

Rafael Rafael Lombardo, hijo de Marcia en La madrastra
Rafael Lombardo, hijo de Marcia en La madrastra | Nova

Rafael es el pequeño, noble, sensible y de buen corazón. Destaca por su carácter cariñoso y su gran apego a su familia. A lo largo de la historia vive situaciones que ponen a prueba su fortaleza y protagoniza algunos de los momentos más emotivos de la telenovela. Está interpretado por el joven actor Emiliano González.

Lucía es la mediana y la única chica de la familia. De carácter fuerte e impulsivo, siente un profundo resentimiento hacia Marcia al creer que abandonó a su familia. Su evolución emocional es una de las más importantes de la historia, al enfrentarse a la verdad sobre el pasado de su madre. Interpretada por la actriz Ana Tena.

Rafael Lombardo, hijo de Marcia en La madrastra
Rafael Lombardo, hijo de Marcia en La madrastra | Nova

¿Logrará Marcia recuperar el amor de sus tres hijos?

Nova » Series » La madrastra » Personajes

Publicidad

Series

Hugo, Lucía y Rafael Lombardo, los hijos de Marcia Cisneros

Hugo, Lucía y Rafael Lombardo, los hijos de Marcia Cisneros

Cesur culpa a Tahsin de la muerte de su madre, pese a que Sühan insiste en que es inocente

Cesur culpa a Tahsin de la muerte de su madre, pese a que Sühan insiste en que es inocente

Fausto planea acabar con Memo

Fausto planea acabar con Memo y Aaron le chantajea con Karen

Reyhan esconde a Zeynep en la mansión mientras Cavidan intenta separarla de nuevo de Emir
Momento destacado

Reyhan esconde a Zeynep en la mansión mientras Cavidan intenta separarla de nuevo de Emir

Paula Ferrer es la prometida de Esteban y la principal enemiga de Marcia
descubre más

Paula Ferrer es la prometida de Esteban y la principal enemiga de Marcia

Fracasa el operativo policial contra Riza mientras Cesur y Sühan sueñan con un futuro juntos
Momento destacado

Fracasa el operativo policial contra Riza mientras Cesur y Sühan sueñan con un futuro juntos

Riza consigue escapar de la policía y Cesur y Sühan dejan atrás sus problemas por unas horas y sueñan con un futuro juntos.

Daniela planta cara a Memo después de saber que le mintió
Momento destacado

Daniela planta cara a Memo después de saber que le mintió

Después de hacerse ilusiones con Memo, Daniela tiene que preguntar todo lo que le han ocultado tanto él como su marido.

Reyhan regresa a la mansión y planta cara a Emir y a su suegra

Reyhan regresa a la mansión y planta cara a Emir y a su suegra

Inés Lombardo, un ser de luz en La madrastra

Inés Lombardo, un ser de luz en La madrastra

Transplant, el drama médico sobre un doctor obligado a empezar de cero para volver a salvar vidas, muy pronto en Neox

Transplant, el drama médico sobre un doctor obligado a empezar de cero, muy pronto en Nova

Publicidad