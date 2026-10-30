Hugo, Lucía y Rafael Lombardo, los hijos de Marcia Cisneros

Hugo, Lucía y Rafael Lombardo son los hijos de Marcia Cisneros.

Hugo es el hijo mayor de los tres. Responsable, protector y muy leal a su familia. Creció creyendo que su madre había muerto, por lo que al principio rechaza su regreso y desconfía de sus verdaderas intenciones. Le da vida el actor David Caro Levy.

Rafael Lombardo, hijo de Marcia en La madrastra | Nova

Rafael es el pequeño, noble, sensible y de buen corazón. Destaca por su carácter cariñoso y su gran apego a su familia. A lo largo de la historia vive situaciones que ponen a prueba su fortaleza y protagoniza algunos de los momentos más emotivos de la telenovela. Está interpretado por el joven actor Emiliano González.

Lucía es la mediana y la única chica de la familia. De carácter fuerte e impulsivo, siente un profundo resentimiento hacia Marcia al creer que abandonó a su familia. Su evolución emocional es una de las más importantes de la historia, al enfrentarse a la verdad sobre el pasado de su madre. Interpretada por la actriz Ana Tena.

Rafael Lombardo, hijo de Marcia en La madrastra | Nova

¿Logrará Marcia recuperar el amor de sus tres hijos?