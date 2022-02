Sancar vuelve a intentar acercarse a su hija

Nare ha conseguido que su hija hable y le ha prometido que volverán a estar juntas, sólo necesita que la pequeña aguante un poco más en la casa con su padre. Antes de irse, Nare y Sancar se han vuelto a pelear: Sancar no piensa permitir que se lleven a Melek de su lado y piensa luchar por ella.

Además, la madre de Sancar tampoco piensa permitir la huida de Nare con Melek, así que amenaza a la hija del embajador con contarle toda la verdad a Melek, ¿lo hará?

Ajeno a la conversación madre e hija, Sancar está feliz de que su hija vuelva a hablar, a pesar de que no consigue congeniar con ella por mucho que lo intenta. Sancar muestra su lado más encantador y simpático con su hija, pero la pequeña no acepta que su padre no haya estado cuando más lo necesitaba.

La única persona en la que Melek confía es en su tía, que se ha convertido en su gran aliada. Pero, ¿cuáles son las verdaderas intenciones de Melek?

Descubre el bonito gesto de Sancar en el video que encabeza la noticia.