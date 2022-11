El primer cara a cara de Sancar y Sedat acaba como menos esperaba Mavi

La presencia de Sedat atormenta a Mavi. Su ex marido ha entrado en casa mientras ella dormía y mientras Sancar no estaba en casa. A pesar de que no se ha enterado, Mavi nota que Sedat ha vuelto a su casa y lo confirma cuando le llama y le dice que o se reúne con él o cuenta toda la verdad.

A espaldas de Sancar, Mavi se reúne con Sedat para pedirle que la deje tranquila y que no haga daño a Sancar, sin saber que la persona que está aliada con su ex marido lo único que quiere es hacerle daño a Sancar.

Pero Sancar descubre que Mavi está reunida con alguien y acude al encuentro, y cuando ve a Sedat la furia inunda su cuerpo. En una lucha de insultos, Sedat consigue dejar en evidencia a Mavi.

¿Afectará a la pareja?