El mensaje empoderador de Nare que deja sin palabras a Sancar

Mientras Sancar y Müge están en el coche, Nare llama a Müge y le deja un mensaje de voz en el móvil. En este mensaje le dice que recapacite sobre lo que está haciendo y que piense en todo lo que ha pasado con Akin.

La conversación la escucha Sancar y se queda impactado. Mientras Menekse hace una visita a alguien de la cárcel, ¿A quién?

Sancar y Nare vuelven a discutir, pero esta vez Nare decide no quedarse callada y decirle todo lo que piensa a Sancar. Nare está harta de los celos de Sancar y decide aclararle que no está con nadie y que, aunque lo estuviera, no tiene por qué darle explicaciones. Ella se considera madre soltera y no piensa dejar que nadie la pisotee, y menos él. Estas palabras caen como jarro de agua fría al joven. ¿Qué hará después de escuchar la dura confesión de Nare?

