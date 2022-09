Menekse pierde la cabeza y decide volver a la ciudad para vengarse

Desde que Sancar descubrió su mentira, para ella ha cambiado todo. Ha sido desterrada junto a su familia y con la amenaza de que si vuelve, recaerá sobre ella todo el odio de Sancar.

Además de Menekse, otro de los quebraderos de cabeza de Sancar es Kahraman, que le hace una nueva oferta por la mansión, sin saber que él no es el propietario, si no que es Nare quién tiene que decidirlo. Nare, que no sabía nada de esto y tras enterarse por Kavruk, se lo cuenta a Elvan, que intenta quitarle hierro al asunto y demuestra una vez más que es el mejor apoyo de Nare.

Sancar, que ya tiene sus propios problemas, es ajeno a que Menekse ha perdido la cabeza definitivamente. En un descuido de su familia, se ha escapado en un autobús de vuelta a la mansión. Cuando recibe la llamada de advertencia, Sancar avisa a todos los guardias de su casa, porque prevé que la persona que va a sufrir el ataque de Menekse es Nare.

¿Qué será capaz de hacer Menekse?