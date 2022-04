Menekse contra las cuerdas por culpa de una llamada desde la cárcel

Después de la pelea con Gediz, Sancar está herido y Nare se presta a cuidarlo, pero Sancar no cesa en sus reproches. Nare está molesta de su constante actitud y se lo recrimina.

Más tarde Sancar y Gediz vuelven a la fábrica dónde está el embajador y empiezan a tantearlo sobre el paradero de Akin, aunque él no sabe nada y tiene las mismas ganas que ellos de pillarle, pero no por lo que le hizo a su hija si no por haberle jugado una mala pasada. Cuando llegan Sancar y Gediz, el embajador Güven pregunta por Nare aunque ellos se niegan a darle el paradero exacto de su hija, aunque él no deja de insistir.

Pero aunque las heridas de Sancar han sido curadas por Nare, Gediz y Sancar se vuelven a pelear y también por el mismo motivo: la hermana de Gediz. Sancar está convencido de que lo que dice Nare es verdad y que Akin es su pareja, pero Gediz se niega a creerlo.

Paralelamente en la casa de Sancar, su cuñada y su mujer están en la cocina. La cuñada de Sancar no se cree a Menekse y constantemente está poniéndola a prueba. Menekse recibe una misteriosa llamada que decide coger en el jardín, aunque su concuñada decide seguirla y descubre algo que la deja impactada. ¿Qué será?

