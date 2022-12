Halise muestra su verdadero rostro delante de su hijo Sancar

Halise está en la cárcel pendiente de un juicio por haber manipulado los papeles de la paternidad de Yayha y Ahmet. Sancar va a verla para preguntarle las razones que le han llevado a hacer semejante cosa.

Halise está profundamente celosa de Mavi. Cree que ella no es trigo limpio y que lo que quiere es alejar a su hijo de ella y Halise no está dispuesta a tolerarlo. Hará lo que sea para que Mavi se marche. Sancar se pone de parte de Mavi, como no podía ser de otra manera, pero Halise le amenaza con expulsarle de la familia si sigue con ella.