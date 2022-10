Halise y Melek conocen a Mavi y la invitan a cenar: "Así sabremos quién nos roba a Sancar"

Mavi y Sancar han salido de la comisaría, pero Mavi tiene que quedarse aún un tiempo más en Mugla para poder prestar declaración. Ha sido detenida por la documentación que le compró a Kahraman, pero Sancar no se ha separado de ella ni un minuto.

Le ha llevado el desayuno y ha estado con ella en todo momento. Le ha invitado a quedarse en la cabaña, a pesar de que le dijo a Melek que no iba a quedarse nadie más ahí. Poco a poco, Mavi empieza a dejar que Sancar se acerque a ella.

A la salida, Sancar recibe una visita inesperada: su hija y su madre. La pequeña Melek se lanza a los brazos de su padre y Halise saluda a Mavi. La matriarca Efeoglu no ha dejado de seguir a Mavi para saber por qué razón su hijo no duerme en casa, y para conocerla mejor la invita a cenar a la mansión. Al principio Mavi rechaza la oferta pero Melek le pide que vaya, a pesar de que la pequeña no ha dejado de mirarle mal y con celos en todo momento.

¿Será una trampa?