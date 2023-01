Güven, asustado por las pruebas de Sedat contra él, intenta hacerle salir del país

Sedat tiene a Güven entre la espada y la pared. Necesita a alguien que le ayude para conseguir acercarse a Mavi a toda costa y, aunque Güven se resiste, sabe que lo acabará haciendo.

El ex marido de Mavi tiene un as en la manga: tiene pruebas de los negocios sucios de Güven. El ex embajador al darse cuenta de que puede acabar en la cárcel intenta por todos los medios hacer entrar en razón a Sedat.

Una huida al extranjero sería la mejor opción para Sedat, ya que se olvidaría de todos los problemas que tiene en Mugla y saldría impune de sus delitos, pero él no está de acuerdo. Confiesa que Mavi es su obsesión y, a pesar de sabe que Mavi nunca se irá con él, sigue intentando que vuelva a su lado.

Güven teme que su alianza con Sedat se convierta en un arma de doble filo y pueda acabar en la cárcel antes de tiempo, perdiendo todo su poner e influencia.