Gediz y Nare caen en la trampa de Güven: "Rendiros ya"

Nare y Gediz han conseguido entrar en la habitación de Güven y robar el ordenador portátil. Según el abogado de Sancar, encontrar el video sería la clave para soltar a Sancar. Ambos se ponen manos a la obra para conseguir ese video.

Pero, aunque no lo encontrasen, existe una posibilidad de que Sancar salga de la cárcel, y es que que Nare declare lo que le hizo Akin en el pasado, algo a lo que se niega Sancar. No quiere que Nare reviva uno de los momentos más duros de su vida.

Cuando Gediz y Nare encuentran el portátil, se lo llevan para poder investigar bien. Desesperados por no encontrar la contraseña, Nare descubre que es el cumpleaños de AKin, lo que termina por debastarla. Aunque no encuentran precisamente lo que esperaban, en una carpeta con un solo video en el que Güven se ríe de ellos y les advierte: Sancar acabará en la cárcel si no aceptáis mis exigencias.

¿Qué harán?