¿Dónde estará la hija del embajador? Gediz recuerda su historia con Nare mientras la busca desesperadamente

La leyenda de la hija del embajador empezó en un lugar, una montaña por la que se despeñó y de la que salió volando. Gediz, siguiendo las pistas de Nare y su intuición, ha llegado al punto en el que creía que encontraría a Nare, aunque deseaba que no fuera convertida, esta vez si, en leyenda.

Para su alivio, Nare no está ahí, y no hay evidencias de que se haya suicidado. Lo que si encuentra Gediz es una respuesta: Nare quiere alejarse para siempre. Si no fuese así, estaría allí ya que es su refugio con Sancar.

Al llegar a la cabaña del bosque, Gediz no puede evitar sentir pena y recordar cuando conoció a Nare sin saber quién era, cuando se enamoró de su hija y la quiso como si fuera suya, cuando las acogió porque nadie quería saber nada de ellas. Los sentimientos encontrados de Gediz inundan la cabaña, que está vacía y fría.

Mientras, en el hospital y en la mansión Efeoglu empiezan a desesperarse por la ausencia de Nare. Ya no saben como entretener a Melek y todos están muy preocupados, sobre todo Elvan y Müge. Elvan porque sabe de lo que es capaz Nare, y Müge porque sabe el por qué de su huida.

¿Quién llegará antes a Nare? ¿De verdad se habrá ido?