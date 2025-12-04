Yasmin no puede aceptar que su madre Şevval acabara con la vida de su padre, y rompe definitivamente su relación con ella

En el colegio, Yasmin se sincera con Tolga entre lágrimas. Le confiesa que ha visto el vídeo y que conoce todo lo ocurrido en el trágico accidente que le costó la vida a su padre. Tolga intenta justificarse, también llorando: nunca quiso hacerle daño, solo evitarle un sufrimiento que sabía que sería insoportable, aunque ahora reconoce que ocultarlo no fue la mejor decisión.

En pleno desahogo, Aybike entra en el aula y se queda impactada al verlos llorando. Tolga se ve obligado a admitir que Yasmin ya sabe la verdad y el secreto de Şevval. Aybike, superada por la culpa, le revela que ella conocía la historia desde hacía tiempo y que aceptó un acuerdo con Şevval para proteger a su familia y que pudieran seguir estudiando.

Yasmin, aún temblando por la revelación, se enoja con ellos por haberle ocultado algo así. "Aybike tú hiciste un trato y Tolga borró el vídeo", les dice a los dos llorando.

Poco después, Ayaz y Sarp encuentran a Yasmin llorando en el colegio. La joven ha abandonado su casa y ahora vive con Ömer y Emel en el gallinero. Su hermano y su primo exigen una explicación. Sarp insiste en alojarla en un hotel o en una casa que él mismo le consiga, pero Yasmin se niega rotundamente a aceptar el dinero de su madre. "No quiero ni una lira de esa mujer, así que no vuelvas a hacerme esa oferta", le suplica.

El director del Ataman aparece entonces para recordarles que habrá una reunión de familias en el colegio. Yasmin quiere que Orhan vaya como su tutor, mientras que Sarp cree que su hermana ha perdido el juicio. La joven le responde: "Şevval ya no es mi madre".

Mientras tanto, Şevval llama a Aybike a su despacho para pedirle explicaciones por haber mostrado el vídeo de la muerte de Ahmet a Yasmin. Aybike le aclara que fue Tolga quien tenía la grabación y se la enseñó. Furiosa y dolida, Şevval le reprocha: "Entre todos me habéis arruinado la vida. Habéis conseguido que mi hija me odie". Aybike, cansada de sus reproches, le responde con valentía: "Debería dejar de culpar a los demás. No le eche la culpa a nadie".