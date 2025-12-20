Hermanos

Sarp ya no puede ocultar por más tiempo sus sentimientos hacia Cansu

Sarp está enamorado de Cansu y Yasmin y Ayaz se dan cuenta de sus verdaderos sentimientos hacia la hermanastra de Aybike.

Sarp ya no puede ocultarlo por más tiempo y termina reconociendo que le gusta Cansu

El corazón de Sarp ha hablado. El joven por fin se atreve a reconocer lo que lleva tiempo sintiendo y admite, sin rodeos, que le gusta Cansu. Un gesto que lo cambia todo y que da paso a un nuevo triángulo amoroso.

Aunque para muchos es evidente que Sarp suspira por Cansu, ella sigue completamente centrada en Ayaz. Cada vez que lo ve, se le iluminan los ojos, sin imaginar que, muy cerca, alguien sufre en silencio por ella.

La situación se complica cuando Yasmin irrumpe en la reunión, feliz tras saber que sus hermanos se encuentran a salvo después del incidente con los atracadores. Poco después se suma Cansu, ajena al revuelo sentimental que ha provocado. De hecho, en episodios anteriores le había pedido a Sarp que la ayudara a conquistar a Ayaz, sin sospechar los verdaderos sentimientos del joven.

Cansu quiere que Ayaz le dé clases particulares de química

Decidida a acercarse aún más a Ayaz, Cansu aprovecha que Yasmin le pide clases de química para pedirle lo mismo y así pasar más tiempo con él. Pero Sarp, incapaz de disimular sus celos, se ofrece a impartirle las clases él mismo, aunque eso suponga dinamitar los planes de la hija de Ayten.

La reacción de Cansu no se hace esperar: se queda completamente desconcertada al ver cómo Sarp le arruina su estrategia. El juego del amor está servido y la pregunta queda en el aire: ¿acabará Cansu conquistando a Ayaz o será Sarp quien logre ganarse su corazón?

Por el momento, Sarp no tiene reparos en confesar a su hermana Yasmin y a su primo Ayaz que está enamorado de ella.

