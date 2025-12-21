Norma y Óscar, unidos por la angustia ante la desaparición de Juan

Norma está muy preocupada por Juan y así se lo hace saber a Óscar. Llevan días sin tener noticias de él y, de momento, las autoridades no les han comunicado nada. Solo saben que no se ha tratado de un atraco y que todo apunta a que ha sido secuestrado.

La hermana de Jimena no puede dormir por las noches y, aunque intenta pensar en positivo, las malas ideas no dejan de rondarle por la cabeza. "Pienso en lo peor todo el tiempo", le confiesa a Óscar.

El hermano de Juan también está desesperado. Ya son muchos días sin saber nada de él y solo ansía recibir una llamada de la policía con novedades. "Nunca imaginé que quisiera tanto a mi hermano", le admite a la hija de Gabriela, visiblemente triste.