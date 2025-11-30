Momento destacado
Las parejas del Ataman participan en un concurso de televisión y tienen un precioso gesto con Ömer
Las parejas del Ataman han disfrutado como niños en un concurso de televisión al que han asistido gracias a un amigo de Ayaz. Allí se han sometido a varias pruebas muy divertidas, entre ellas adivinar, con los ojos vendados, qué objeto o comida tocaban con las manos, intentar leer los labios de su compañero de juegos y sortear obstáculos también con los ojos tapados.
Durante un rato, han conseguido olvidar los problemas y las desgracias vividas en los últimos días, como la trágica pérdida de Asiye. Ömer es quien peor se encuentra anímicamente. Ha perdido a su hermana y le cuesta aceptar su ausencia. Sin embargo, saca fuerzas de donde no las hay para participar junto a su novia, Süsen, en este espacio televisivo.
Al finalizar, todos han decidido entregarle el premio a Ömer como muestra de cariño y amistad, y el joven ha decidido dárselo a su hermana pequeña para que pueda ir a un campamento: "Emel se va a poner muy contenta", ha concluido emocionado.
