Hermanos

Las parejas del Ataman participan en un concurso de televisión y tienen un precioso gesto con Ömer

Las parejas del Ataman participan en un divertido concurso de televisión y, al finalizar, sorprenden a Ömer con un gesto muy especial al entregarle el premio para su hermana pequeña, Emel.

Las parejas del Ataman han disfrutado como niños en un concurso de televisión al que han asistido gracias a un amigo de Ayaz. Allí se han sometido a varias pruebas muy divertidas, entre ellas adivinar, con los ojos vendados, qué objeto o comida tocaban con las manos, intentar leer los labios de su compañero de juegos y sortear obstáculos también con los ojos tapados.

Durante un rato, han conseguido olvidar los problemas y las desgracias vividas en los últimos días, como la trágica pérdida de Asiye. Ömer es quien peor se encuentra anímicamente. Ha perdido a su hermana y le cuesta aceptar su ausencia. Sin embargo, saca fuerzas de donde no las hay para participar junto a su novia, Süsen, en este espacio televisivo.

Al finalizar, todos han decidido entregarle el premio a Ömer como muestra de cariño y amistad, y el joven ha decidido dárselo a su hermana pequeña para que pueda ir a un campamento: "Emel se va a poner muy contenta", ha concluido emocionado.

Las parejas del Ataman participan en un concurso de televisión y tienen un precioso gesto con Ömer

Desesperada por volver a ver a sus hijos tras ser denunciada por Reha, Karsu acepta la arriesgada propuesta de Kivanç: casarse con uno de sus amigos para simular una vida estable y convencer al juez. Un paso extremo que podría cambiarlo todo.

