Ömer y Süsen sueñan con su historia de amor en otra vida

Ömer y Süsen tienen claro que quieren pasar el resto de su vida juntos. Desde que decidieron comprometerse oficialmente, su relación atraviesa uno de sus mejores momentos.

Entre risas y complicidad, la pareja comienza a fantasear con cómo habría sido su primer encuentro si no se hubieran conocido en el instituto. Cada uno lo imagina de una manera muy diferente, pero ambos coinciden en lo esencial.

En la versión de Ömer, Süsen es una talentosa chef y propietaria de un restaurante al que él acude con frecuencia. Ella ya se habría fijado en él y, en uno de esos encuentros habituales, sus miradas se cruzan en la entrada del local. Así arrancaría su historia de amor.

Süsen, por su parte, lo imagina como un prestigioso médico, ganador incluso de un premio Nobel. Su camino se cruza cuando ella se hace daño en el dedo meñique y acude a su consulta para que él la atienda.

Dos escenarios muy distintos, pero con un mismo final: juntos. Un momento lleno de ternura que culmina con una frase de Ömer que deja a Süsen sin palabras: "Te encontraría donde fuera, incluso si no nos conociéramos". Una declaración que confirma que su amor está por encima del destino.