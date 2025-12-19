Ömer no lo duda y corre al escenario para no dejar sola a Emel

La familia al completo acude al colegio de Emel para verla participar en la función organizada por el centro. Los niños salen al escenario para bailar por parejas y todo marcha según lo previsto hasta que ocurre algo inesperado.

En mitad de la actuación, el niño que baila con Emel sale corriendo del escenario, dejando a la pequeña completamente descolocada, sin saber cómo continuar. Durante unos segundos, el silencio y la tensión se apoderan del teatro.

Pero Ömer reacciona de inmediato. Sin pensárselo, se levanta de su asiento y sube al escenario para ponerse junto a su hermana y seguir el baile con ella. El público no tarda en romper en aplausos al ver el gesto.

Ömer demuestra soltura y seguridad en cada paso. Y no es casualidad: ha practicado el baile con Emel para ayudarla a que todo saliera perfecto. Gracias a él, la actuación puede continuar y termina entre sonrisas y ovaciones.

Al finalizar, Emel no puede ocultar su emoción y agradece a su hermano mayor lo que había hecho por ella. Un gesto sencillo, pero lleno de cariño, que deja claro que su complicidad es inquebrantable.