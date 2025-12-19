Momento destacado
Ömer no lo duda y corre al escenario para no dejar sola a Emel
Lo que parecía una función escolar tranquila terminó convirtiéndose en un momento inolvidable para la familia Eren.
La familia al completo acude al colegio de Emel para verla participar en la función organizada por el centro. Los niños salen al escenario para bailar por parejas y todo marcha según lo previsto hasta que ocurre algo inesperado.
En mitad de la actuación, el niño que baila con Emel sale corriendo del escenario, dejando a la pequeña completamente descolocada, sin saber cómo continuar. Durante unos segundos, el silencio y la tensión se apoderan del teatro.
Pero Ömer reacciona de inmediato. Sin pensárselo, se levanta de su asiento y sube al escenario para ponerse junto a su hermana y seguir el baile con ella. El público no tarda en romper en aplausos al ver el gesto.
Ömer demuestra soltura y seguridad en cada paso. Y no es casualidad: ha practicado el baile con Emel para ayudarla a que todo saliera perfecto. Gracias a él, la actuación puede continuar y termina entre sonrisas y ovaciones.
Al finalizar, Emel no puede ocultar su emoción y agradece a su hermano mayor lo que había hecho por ella. Un gesto sencillo, pero lleno de cariño, que deja claro que su complicidad es inquebrantable.
