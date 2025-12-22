Rosario y Armando se enfrentan y él termina ¡herido de bala!

Armando y Rosario tienen su primer cara a cara después de que ambos intentaran acabar con la vida del otro. Ella al final no ha podido huir más y han terminado hablando las cosas a su manera.

Rosario le ha dejado claro que las promesas de amor eterno que se hacen en el matrimonio son cuentos que no se creen ni los niños, que en realidad él lo que quería de ella era el dinero que ganaba cantando.

Y cuando él le ha ofrecido devolverle lo que le corresponde a cambio de que vuelva a ser su mujer, bajo sus órdenes, ella por supuesto se ha negado en favor de su libertad.

Pero parece que la conversación no ha quedado ahí y cuando los hombres de Armando se van dejando intimidad a la pareja, Armando aparece tendido en el suelo con un disparo en el pecho. ¿Qué habrá pasado para que Rosario haya terminado usando el arma?

Ahora ella llora desconsolada reconociendo que no quiere que él muera y mucho menos matarlo ella.