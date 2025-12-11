Akif, en la cuerda floja: la carta con su confesión puede llegar a manos de Ömer

Akif nunca imaginó que el secreto que ha guardado durante tantos años fuera a ponerlo contra las cuerdas de esta manera. Tras creer que su vida se apaga, a raíz de unos análisis médicos que resultaron ser erróneos, decide contar por fin lo que ocurrió con el padre de Ömer.

Abrumado por la culpa y por la idea de tener los días contados, viaja hasta la casa del joven con la intención de confesarle todo. Pero el miedo lo paraliza. Exhausto, se queda dormido y su propia mente le juega una mala pasada: en una pesadilla, Ömer lo descubre y lo agrede brutalmente para vengar la muerte de su padre.

Al despertar, con el corazón en un puño y viendo a Emel asustada, toma otra determinación: marcharse y contarlo por escrito. Dentro del coche redacta una carta en la que admite que, tras una fuerte discusión en la obra, empujó a Veli y este cayó al vacío, perdiendo la vida. "Sé que nunca me perdonarás y que vendrás a escupir a mi tumba, pero estoy dispuesto a pagar por mis pecados", escribe Akif con toda crudeza.

Le entrega la misiva a Tolga con la instrucción de que se la dé a Ömer únicamente cuando él haya muerto.

Poco después, recibe un jarro de agua fría… y a la vez un alivio: Süreyya le confiesa que no tiene ningún tumor cerebral. Su vida no corre peligro. Nebahat lo sabía, pero decidió ocultárselo como venganza por su infidelidad.

El empresario entra en pánico. Esa carta ya no puede salir a la luz. Llama rápidamente a Tolga y le ordena quemarla cuanto antes. Pero la situación da un nuevo giro inesperado: la chaqueta donde guardaba la confesión ha desaparecido. Oğulcan se la llevó puesta y la dejó olvidada en casa de su padre. Promete recuperarla, pero, al día siguiente, Aybike le lleva la chaqueta y la misiva ya no está.

Ahora, Akif se enfrenta a su peor pesadilla: ¿Ömer llegará a conocer la verdad sobre la muerte de su padre?