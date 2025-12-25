Rosario y Armando se reconcilian después de todo

Con Armando ya recuperado del disparo y ambos recuperados del susto de haber sido objetivo de muerte, las cosas están más tranquilas en las vidas de Armando y Rosario, por separado.

Pero de pronto Armando llama a la puerta de su todavía mujer. Y el verse frente a frente hace que se fundan en un profundo beso. Su relación parece que ha tomado una nueva dimensión, y apuestan por permanecer juntos y dejarse llevar por el amor que sienten el uno por el otro, sea el que sea. ¿Les saldrá bien esta vez?

Ruth y Juan por su lado son encontrados, pero en estado muy débil. Lo que más importa en su estado de salud. Pero también las hermanas Elizondo no dudan en echar la culpa del secuestro a Gabriela, que, aunque no tuvo nada que ver sí que estaba en relaciones don Dinora Rosales, la autora de la fechoría.

Y a su vez, Gabriela piensa que quizás Fernando sabía algo de todo ese asunto, y aunque no fue así, con el consiguiente cabreo por la sospecha, reconoce que le hubiera encantado darle el merecido que él piensa que merece al hombre que le robó a su mujer Norma.

¿Perderá así su trabajo en la hacienda Elizondo?