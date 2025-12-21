Pasión de Gavilanes

Ruth se preocupa por doña Hortensia y percibe el cariño especial de Eva

Ruth no solo se vuelca con la madre de Miguel y Manolo ante su delicado estado de salud, sino que también empieza a percatarse de la atención constante y la preocupación que Eva muestra siempre por ella.

Ruth se encuentra en el jardín de la hacienda Trueba, profundamente preocupada por el estado de salud de doña Hortensia. La madre de Miguel y Manolo ha perdido la razón tras verla y confundirla con Libia, la hermana de los Reyes.

Doña Hortensia siempre se ha sentido culpable de la muerte de Libia. Fue ella quien llevó a la joven a la hacienda Elizondo tras el fallecimiento del marido de Gabriela y quien le aconsejó que reclamara parte de la herencia del empresario al estar esperando un hijo suyo.

Afectada por la situación, Ruth está dispuesta a entregar todos sus ahorros a los hijos de doña Hortensia para que ingresen a su madre en un psiquiátrico. Eva, testigo de su gesto, no puede ocultar el orgullo que siente por la bondad de la joven. A Ruth le llama especialmente la atención el cariño con el que Eva se preocupa por ella.

"No quiero que te pase nada malo", le asegura la asistenta de los hermanos Reyes, dejando claro el afecto que siente por Ruth.

Además, la joven no puede evitar recordar la extraña reacción de su padre, Calixto, cuando vio a Eva. Para que no sospeche, la asistenta le confiesa que durante un tiempo vivió con doña Raquel y su marido, algo que deja a Ruth completamente sorprendida.

"Nunca me habían contado que habías trabajado para ellos", le dice desconcertada. ¡Si supiera que Eva es su madre!

