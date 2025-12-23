Amor sin límite

La infidelidad de Hande sale a la luz y Reha acaba echando a su mujer de casa

La traición de Hande desata la ira de Reha que, incapaz de perdonarla, termina echándola de casa y rompiendo definitivamente su matrimonio.

La infidelidad de Hande sale a la luz y Reha acaba echando a su mujer de casa

Filiz descubre que Hande le es infiel a Reha con un cirujano plástico, un hombre muy cercano a la familia, y decide contárselo a su hija Irmak. Madre e hija coinciden en que Karsu debería saber la verdad y la llaman por teléfono. Sin embargo, la madre de Deniz prefiere mantenerse al margen y dejar que las cosas sigan su curso. "Estas cosas tarde o temprano salen a la luz", asegura Karsu a su madre y a su hermana.

Filiz le revela a Karsu que Hande es infiel a Reha

Esa misma noche, al regresar a casa tras cenar con Bora, Reha sorprende a su ex saliendo del coche de su jefe y estalla de ira. No entiende que la madre de sus hijos vuelva a casa a esas horas y la increpa fuera de sí. Karsu le pide con calma que se marche y no se entrometa en su vida, pero Reha no entra en razón. Finalmente, ella pierde la paciencia y le confiesa la verdad: Hande le está siendo infiel.

Karsu, sin pelos en la lengua

Reha regresa a casa furioso y se enfrenta a su mujer. Aunque Hande lo niega todo, él ya no confía en ella. "He estado ciego. Rompí con mi familia por ti", le reprocha antes de pedirle que abandone la casa. Hande hace las maletas y se marcha, no sin antes asegurarle que lo desprecia.

Más tarde, Karsu e Irmak cuentan a Filiz lo sucedido. "Se lo tenía merecido", sentencia la madre, que ahora confía en que Reha, tras separarse, pueda recuperar la relación con sus hijas.

Hande acusa a Karsu de haberle arruinado la vida

Irmak también revela que Bora se comportó como un auténtico caballero y dio la cara por Karsu ante Reha. Pero la calma dura poco: Hande aparece en casa de las hermanas con su maleta, fuera de sí, y las acusa de haber arruinado su vida. "Te vas a arrepentir", le espeta a Karsu antes de marcharse deseándoles "todo lo peor".

