Juan y Ruth siguen secuestrados y desaparecidos ¿será cosa de Dínora?

Gabriela reconoce que, si descubre que Dínora está detrás de la desaparición de Juan Reyes, le retirará su amistad para siempre.

Fernando recomienda que la llame por teléfono y se informe de primera mano.

Pero mientras tanto, las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes han salido a buscar a Juan y a Ruth, sin éxito. Incluso han visto ardiendo la cabaña en la que se supone que estaban atados. Pero ellos no están. ¿Dónde se encuentran? ¿estarán vivos y podrán regresar?

La angustia se apodera de las dos familias.

Mientras tanto en el bar Alcalá, Panchita y aunque no lo reconozca Pepita también se alegran mucho de tener de regreso a Rosario, a la que pensaron muerta por momentos. La artista se atreve a visitar a Armando en el hospital y terminan besándose. Lo de esta pareja no hay quien lo entienda, ni siquiera ellos.