Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Juan y Ruth siguen secuestrados y desaparecidos ¿será cosa de Dínora?

Juan y Ruth siguen secuestrados y desaparecidos

Pasión de gavilanes - Juan y Ruth siguen secuestrados y desaparecidos

Publicidad

Nova
Publicado:

Gabriela reconoce que, si descubre que Dínora está detrás de la desaparición de Juan Reyes, le retirará su amistad para siempre.

Fernando recomienda que la llame por teléfono y se informe de primera mano.

Pero mientras tanto, las hermanas Elizondo y los hermanos Reyes han salido a buscar a Juan y a Ruth, sin éxito. Incluso han visto ardiendo la cabaña en la que se supone que estaban atados. Pero ellos no están. ¿Dónde se encuentran? ¿estarán vivos y podrán regresar?

La angustia se apodera de las dos familias.

Mientras tanto en el bar Alcalá, Panchita y aunque no lo reconozca Pepita también se alegran mucho de tener de regreso a Rosario, a la que pensaron muerta por momentos. La artista se atreve a visitar a Armando en el hospital y terminan besándose. Lo de esta pareja no hay quien lo entienda, ni siquiera ellos.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Juan y Ruth siguen secuestrados y desaparecidos

Juan y Ruth siguen secuestrados y desaparecidos ¿será cosa de Dínora?

La infidelidad de Hande sale a la luz y Reha acaba echando a su mujer de casa

La infidelidad de Hande sale a la luz y Reha acaba echando a su mujer de casa

Pasión de gavilanes - Dínora salva a Ruth de una violación segura mientras Juan lo presencia atado de manos

Dínora salva a Ruth de una violación segura mientras Juan lo presencia atado de manos

Bora y Karsu cada vez más cerca... mientras Ayça trama separarlos
Momento destacado

Bora y Karsu cada vez más cerca... mientras Ayça trama separarlos

Pasion de gavilanes - Rosario y Armando se enfrentan y él termina herido
Momento destacado

Rosario y Armando se enfrentan y él termina ¡herido de bala!

Norma y Óscar, unidos por la angustia ante la desaparición de Juan
Momento destacado

Norma y Óscar, unidos por la angustia ante la desaparición de Juan

La falta de noticias sobre Juan mantiene a Norma y a Óscar en vilo. Convencidos de que no se trata de un atraco y temiendo lo peor, ambos confiesan su desesperación mientras esperan, con angustia, una llamada de la policía que les devuelva la esperanza.

Ruth se preocupa por doña Hortensia y percibe el cariño especial de Eva
Momento destacado

Ruth se preocupa por doña Hortensia y percibe el cariño especial de Eva

Ruth no solo se vuelca con la madre de Miguel y Manolo ante su delicado estado de salud, sino que también empieza a percatarse de la atención constante y la preocupación que Eva muestra siempre por ella.

Ömer y Süsen sueñan con su historia de amor en otra vida

Ömer y Süsen sueñan con su historia de amor en otra vida

Las provocaciones de Dinora acaban con una fuerte discusión con Norma

Las provocaciones de Dinora acaban con una fuerte discusión con Norma

La obsesión de Dinora pone en peligro la vida de Juan

La obsesión de Dinora pone en peligro la vida de Juan

Publicidad