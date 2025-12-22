Bora y Karsu cada vez más cerca... mientras Ayça trama separarlos

Bora y Karsu tienen una cena de negocios con un viejo amigo, y el empresario pasa a recogerla por su casa. La madre de Deniz está radiante y él no duda en decirle lo guapa que está. Desde su beso con él, la hija de Filiz se siente incómoda a su lado. No sabe cómo actuar cuando está con él porque es su jefe, así que sus conversaciones con Bozbeyli son estrictamente profesionales.

Durante la cena con quien va a ser su socio, el hombre les explica a Bora y a Karsu que su mujer fue en su día su asistente y que llevan ya 20 años casados. La hermana de Irmak los envidia. "Ya no quedan amores así", les confiesa. Ella no tuvo suerte en el amor. Su vida junto a Reha fue un auténtico infierno: su exmarido le fue infiel con su mejor amiga, Hande, y a día de hoy está casado con ella. Con Atila tampoco le fue bien. Era el hijo de Hasan y estaba metido en asuntos turbios, y ella no quería una relación que pudiera perjudicar a sus hijos.

De camino a casa, Karsu admite a Bora que ha disfrutado mucho de la cena y el empresario confiesa lo difícil que es encontrar parejas tan compatibles. En realidad, la historia de amor de su nuevo socio es muy similar a la de ellos dos. La amiga de Mert Melek también es su asistenta y la relación entre ellos es cada vez más estrecha.

"A veces la vida nos pone a alguien delante y no nos damos cuenta", le dice Bora a Karsu. Ella le confiesa que antes planeaba todo en su vida y que siempre acababa desilusionada y triste. Por eso ahora ha aprendido a dejarse llevar. Además, es consciente de que Bozbeyli también ha cambiado. Antes era un hombre más serio, que no mostraba sus emociones, pero ahora ya no es así.

Ayça descubre, gracias a Lale, que Karsu y Bora han ido a cenar juntos y urde un plan para separar al empresario de su prima. Le pide que la acompañe a ver a un amigo suyo que es apicultor y produce miel orgánica, ya que quiere invertir en su negocio. Bora se ofrece a acompañarla para conocer de cerca las colmenas.

La sobrina de Filiz cree que tiene a Bora en el bote, pero se lleva una desilusión cuando al día siguiente se sube al coche de Bozbeyli y ve que Karsu está con él. "No sabía que tú también ibas a venir", le dice a su prima, extrañada. "Soy su asistenta y voy a todas sus reuniones de trabajo", le responde Karsu.

Al llegar al lugar, se ponen trajes especiales para evitar las picaduras de las abejas. Al ver que Bora está pendiente de Karsu y la colma de atenciones, Ayça se quita un guante y logra su objetivo: una abeja la pica en la mano. Entonces pide a Bozbeyli que la acompañe al hospital por miedo a sufrir una reacción alérgica.

Finalmente, Ayça consigue quedarse a solas con el empresario, mientras Karsu regresa a Estambul con su familia.