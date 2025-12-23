Dínora salva a Ruth de una violación segura mientras Juan lo presencia atado de manos

Juan Reyes sigue secuestrado por Dínora Rosales, atado en un cobertizo en el campo. Ruth decide salir a buscarlo y lo que encuentra es otro secuestro: los hombres de Dínora la cogen y la llevan al mismo cuarto en el que está Juan.

Ellos aseguran que va a ver cómo su amigo muere pero antes deciden aprovecharse de ella y empiezan a asustarla.

En ese mismo momento Dínora aparece y entra en cólera, quitándole de encima a Ruth a esos hombres y amenazándolos si vuelven a intentar abusar de una muchacha.