Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Dínora salva a Ruth de una violación segura mientras Juan lo presencia atado de manos

El secuestro de Juan saca lo peor de Dínora pero también su parte racional, si la tiene.

Pasión de gavilanes - Dínora salva a Ruth de una violación segura mientras Juan lo presencia atado de manos

Publicidad

Nova
Publicado:

Juan Reyes sigue secuestrado por Dínora Rosales, atado en un cobertizo en el campo. Ruth decide salir a buscarlo y lo que encuentra es otro secuestro: los hombres de Dínora la cogen y la llevan al mismo cuarto en el que está Juan.

Ellos aseguran que va a ver cómo su amigo muere pero antes deciden aprovecharse de ella y empiezan a asustarla.

En ese mismo momento Dínora aparece y entra en cólera, quitándole de encima a Ruth a esos hombres y amenazándolos si vuelven a intentar abusar de una muchacha.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Pasión de gavilanes - Dínora salva a Ruth de una violación segura mientras Juan lo presencia atado de manos

Dínora salva a Ruth de una violación segura mientras Juan lo presencia atado de manos

Bora y Karsu cada vez más cerca... mientras Ayça trama separarlos

Bora y Karsu cada vez más cerca... mientras Ayça trama separarlos

Pasion de gavilanes - Rosario y Armando se enfrentan y él termina herido

Rosario y Armando se enfrentan y él termina ¡herido de bala!

Norma y Óscar, unidos por la angustia ante la desaparición de Juan
Momento destacado

Norma y Óscar, unidos por la angustia ante la desaparición de Juan

Ruth se preocupa por doña Hortensia y percibe el cariño especial de Eva
Momento destacado

Ruth se preocupa por doña Hortensia y percibe el cariño especial de Eva

Ömer y Süsen sueñan con su historia de amor en otra vida
Momento destacado

Ömer y Süsen sueñan con su historia de amor en otra vida

Convencidos de que están hechos el uno para el otro, Ömer y Süsen imaginan cómo se habrían conocido si el destino no los hubiera unido en el instituto. Dos fantasías muy distintas que demuestran que, pase lo que pase, siempre acabarían juntos.

Las provocaciones de Dinora acaban con una fuerte discusión con Norma
Momento destacado

Las provocaciones de Dinora acaban con una fuerte discusión con Norma

La hija de Zacarías llega a la hacienda Elizondo con un objetivo muy claro: sembrar la duda en Norma sobre Juan. Sus palabras, cargadas de insinuaciones, terminan desatando una fuerte discusión entre ellas.

La obsesión de Dinora pone en peligro la vida de Juan

La obsesión de Dinora pone en peligro la vida de Juan

Juan desaparece de manera misteriosa y sus hermanos están muy preocupados por él

Juan desaparece de manera misteriosa y sus hermanos están muy preocupados por él

Sarp ya no puede ocultarlo por más tiempo y termina reconociendo que le gusta Cansu

Sarp ya no puede ocultar por más tiempo sus sentimientos hacia Cansu

Publicidad