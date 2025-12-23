Momento destacado
Dínora salva a Ruth de una violación segura mientras Juan lo presencia atado de manos
El secuestro de Juan saca lo peor de Dínora pero también su parte racional, si la tiene.
Juan Reyes sigue secuestrado por Dínora Rosales, atado en un cobertizo en el campo. Ruth decide salir a buscarlo y lo que encuentra es otro secuestro: los hombres de Dínora la cogen y la llevan al mismo cuarto en el que está Juan.
Ellos aseguran que va a ver cómo su amigo muere pero antes deciden aprovecharse de ella y empiezan a asustarla.
En ese mismo momento Dínora aparece y entra en cólera, quitándole de encima a Ruth a esos hombres y amenazándolos si vuelven a intentar abusar de una muchacha.
