Reha le pide disculpas a Karsu, le concede la custodia de los niños y abandona Estambul

Arrepentido por el daño causado, Reha pide perdón a Karsu y toma una decisión que lo cambia todo: cede la custodia de sus hijos y se marcha de la ciudad. Un gesto inesperado que deja a todos en shock, especialmente a Filiz, al conocer la noticia.

Reha decide disculparse con Karsu por todo el daño que le ha hecho. Está profundamente arrepentido de haberse casado con Hande y de haber destruido su matrimonio con la madre de sus hijos, aunque es consciente de que ya no hay vuelta atrás. Por eso, lo único que puede hacer ahora es sincerarse con su exmujer. "Separé a tus hijos de ti e hice todo lo que estuvo en mi mano para arruinarte la vida", le confiesa con crudeza.

Karsu, por su parte, reconoce que tras separarse de él aprendió a confiar más en sí misma y a no depender de nadie. Reha asegura que no quiere seguir viviendo con odio y que desea convertirse en una buena persona. Como prueba de ese cambio, le comunica que le concede la custodia de los niños. El hermano de Lale decide marcharse de Estambul para regresar a su antigua casa y solo ver a sus hijos durante las vacaciones escolares. "Puedo perdonarte, pero no olvidar", le responde Karsu, visiblemente sorprendida por la transformación de su exmarido.

Reha se despide de sus hijos: "Os quiero mucho"

Después de recoger a los niños del colegio, Reha los lleva a casa de su exmujer. Están felices y emocionados. Antes de despedirse, les da un beso y les pide que se porten bien y no hagan enfadar a Karsu. "Os quiero mucho", les dice con la voz cargada de emoción.

Para animar a sus hijos, que se quedan algo tristes tras la marcha de su padre, Karsu los lleva a casa de Filiz y Hasan para cenar con ellos. La abuela se muestra feliz al ver a sus nietos y Tilsim le cuenta que ahora vivirán con su madre porque su padre se ha marchado de Estambul. Filiz intenta disimular, pero la noticia la deja completamente impactada.

Tilsim y Selin vuelven a ver a su abuela después de mucho tiempo
