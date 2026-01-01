La vida de Süsen corre peligro: unos hombres la secuestran por culpa de Ömer

A pesar de que Süsen decidió romper su relación con Ömer; él sigue muy enamorado de ella y no piensa renunciar tan fácilmente a su amor. Aunque esta vez podría perderla para siempre.

¡Unos hombres secuestran a Süsen a punta de pistola! Y el motivo no es otro que tomarla como rehén hasta que Ömer entregue una piedra preciosa que posee y que no le pertenece.

Ni siquiera sabia que era tan valiosa: ¡es un diamante!

Ömer se ha vuelto a meter en líos, pero su amor por Süsen hace que pida ayuda a quien sea con tal de localizarla y salvarla con vida.

Pero la cosa no acaba ahí: Ömer ya no tiene la piedra. De hecho, la tiraron a la basura porque no sabían que era tan valiosa. Y el camión de la basura ya ha pasado.

O sea que no les queda otra que ir al vertedero y allí no va a ser nada fácil encontrar nada.