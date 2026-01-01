Hermanos

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

La vida de Süsen corre peligro: unos hombres la secuestran por culpa de Ömer

Una piedra que tiene Ömer hace que la tomen a ella como rehén.

Hermanos - La vida de Süsen corre peligro: unos hombres la secuestran por culpa de Ömer

Publicidad

Nova
Publicado:

A pesar de que Süsen decidió romper su relación con Ömer; él sigue muy enamorado de ella y no piensa renunciar tan fácilmente a su amor. Aunque esta vez podría perderla para siempre.

¡Unos hombres secuestran a Süsen a punta de pistola! Y el motivo no es otro que tomarla como rehén hasta que Ömer entregue una piedra preciosa que posee y que no le pertenece.

Ni siquiera sabia que era tan valiosa: ¡es un diamante!

Ömer se ha vuelto a meter en líos, pero su amor por Süsen hace que pida ayuda a quien sea con tal de localizarla y salvarla con vida.

Hermanos - Ömer ya no tiene la piedra y va al vertedero a buscarla

Pero la cosa no acaba ahí: Ömer ya no tiene la piedra. De hecho, la tiraron a la basura porque no sabían que era tan valiosa. Y el camión de la basura ya ha pasado.

O sea que no les queda otra que ir al vertedero y allí no va a ser nada fácil encontrar nada.

Nova» Series» Hermanos» Mejores momentos

Publicidad

Series

Hermanos - La vida de Süsen corre peligro: unos hombres la secuestran por culpa de Ömer

La vida de Süsen corre peligro: unos hombres la secuestran por culpa de Ömer

Nova, cadena femenina líder en septiembre

Nova triunfa en 2025: suma otro año como la cadena femenina líder

Pasión de gavilanes - Alguien dispara a las hermanas Elizondo en plena carretera

Las hermanas Elizondo y Juan sufren un ataque en plena carretera

Secretos de familia - Aylin es la hermana mayor de Ceylin, aunque no se llevan del todo bien.
Pinar Çağlar Gençtürk es Aylin Erguvan

Aylin es la hermana mayor de Ceylin, aunque no se llevan del todo bien.

Carlos Aristizábal es un empresario de nivel: nada se le escapa, ni siquiera Ana Velázquez
Danilo Carrera es Carlos Aristizábal

Carlos Aristizábal es un empresario de nivel: nada se le escapa, ni siquiera Ana Velázquez

Amor sin límite - Bora se declara a Karsu: ¡quiere estar con ella!
Momento destacado

Bora se declara a Karsu: ¡quiere estar con ella!

Karsu la lía con Bora: le hace creer que está enamorada de otro

Secretos de familia - Ilgaz es un fiscal muy respetado en su profesión, que hará lo imposible por demostrar que su hermano es inocente.
Kaan Urgancıoğlu es Ilgaz Kaya

Ilgaz es un fiscal muy respetado en su profesión, que hará lo imposible por demostrar que su hermano es inocente.

El fiscal destaca por seguir de manera estricta las normas y tendrá que acostumbrarse poco a poco a los métodos de Ceyilin.

Velvet, el nuevo imperio - Ana Velázquez es una mujer inteligente y profesional que lleva la moda en la sangre

Ana Velázquez es una mujer inteligente y profesional que lleva la moda en la sangre

Pasión de gavilanes - Así fue la escapada romántica de Norma, Jimena y Saritas con los Reyes huyendo de la boda

Así fue la escapada romántica de Norma, Jimena y Saritas con los Reyes huyendo de la boda

Bora se deja llevar por sus sentimientos hacia Karsu y la besa de nuevo

Bora se deja llevar por sus sentimientos hacia Karsu y la besa de nuevo

Publicidad