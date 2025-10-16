Hermanos

El emotivo regalo que Doruk dejó a Asiye antes de morir

Asiye recibe un paquete de Doruk tras su muerte y revive uno de los días más felices de su vida.

Asiye sigue destrozada por la muerte de Doruk. No logra superar su pérdida y lo recuerda constantemente. Un día, una vecina llega al gallinero de los Eren con un paquete que había llegado con retraso y que va dirigido a ella. Para su sorpresa, ¡es un envío de Doruk!

Dentro hay una pequeña caja con una nota de su difunto novio, en la que le indica que en su casa le espera una sorpresa. Sin dudarlo, Asiye se presenta en casa de Akif y Nebahat y les explica que está buscando algo en el cuarto de Doruk. Allí, encuentra una cajita con un pendrive.

Al reproducirlo, no puede contener las lágrimas. ¡Es un vídeo de una vez que ella y Doruk bailaron juntos!

La hermana de Ömer no puede evitar emocionarse y se abraza a Nebahat, que también llora desconsolada, y le cuenta: "Ese día hicimos un picnic, nos hicimos fotos, paseamos juntos y fue uno de los días más felices de mi vida". Nebahat la abraza con ternura y le confiesa: "Echo mucho de menos a mi hijo".

Parece que Doruk, incluso después de su muerte, ha logrado lo imposible: unir a Asiye y Nebahat en el dolor de su pérdida.

