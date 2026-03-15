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Emotivo reencuentro: Gabriela se reúne con su padre, don Martín, y su nieto Juan David

Tras sobrevivir al disparo de Fernando, Gabriela está a punto de recibir el alta hospitalaria y recibe la visita de su padre, don Martín, y de su nieto Juan David.

Emotivo reencuentro: Gabriela se reúne con su padre, don Martín, y su nieto Juan David

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Gabriela se recupera en el hospital del disparo que recibió de Fernando. Su estado ha mejorado mucho y está a punto de recibir el alta. La madre de Sarita y Jimena recibe entonces una visita muy especial: su nieto Juan David y su padre, don Martín, han ido a verla.

Gabriela se emociona al verlos y aprovecha el momento para disculparse con su padre por todo el daño que le ha causado. También le agradece que haya permanecido a su lado en los buenos y malos momentos. "Gracias por haber estado conmigo en los momentos más difíciles", le dice entre lágrimas. Don Martín le responde con cariño: "Nunca te voy a abandonar. Iré contigo a la hacienda y te haré compañía".

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