Pasión de Gavilanes

En directoPROGRAMACIÓN TV

Momento destacado

Juan y Gabriela, rescatados de la selva pantanosa, protagonizan un emotivo reencuentro familiar

Óscar y Franco logran localizar a Juan y Gabriela en la selva pantanosa. El rescate da paso a un momento cargado de emoción cuando la familia vuelve a reunirse y Norma descubre que su marido y su madre siguen con vida.

Juan y Gabriela, rescatados de la selva pantanosa, protagonizan un emotivo reencuentro familiar.

Publicidad

Nova
Publicado:

Óscar y Franco consiguen dar con el paradero de Juan y Gabriela después de una intensa búsqueda. La pista definitiva se la da su tío Aníbal, que les ayuda a encontrar el lugar donde se encuentran atrapados. Al ver a su hermano con vida, los dos no pueden evitar emocionarse.

La situación, sin embargo, es muy delicada. Gabriela, la hija de don Martín, está gravemente herida tras el enfrentamiento con Fernando Escandón, mientras que Juan apenas se mantiene en pie debido al cansancio y a los días que ha pasado perdido en la selva. Ante la gravedad de la situación, Óscar y Franco improvisan unas camillas para trasladarlos y sacarlos de allí lo antes posible.

Horas después llega uno de los momentos más emotivos. Las hijas de Gabriela se reencuentran con su madre, muy afectadas al verla herida. Norma se acerca a ella con ternura y, entre lágrimas, le dice: "Mamá, te quiero muchísimo y no quiero que te pase nada malo".

Pero la emoción no termina ahí. Norma, que había llegado a temer lo peor, vuelve a ver a Juan con vida. Sin pensarlo dos veces, corre hacia él y lo abraza con fuerza. La joven no puede contener las lágrimas al comprobar que su marido está a salvo después de todo lo ocurrido.

El reencuentro devuelve la esperanza a la familia, que ahora solo desea dejar atrás la pesadilla vivida en la selva y centrarse en la recuperación de Gabriela.

Nova» Series» Pasión de Gavilanes» Noticias

Publicidad

Series

Juan y Gabriela, rescatados de la selva pantanosa, protagonizan un emotivo reencuentro familiar.

Juan y Gabriela, rescatados de la selva pantanosa, protagonizan un emotivo reencuentro familiar

Velvet el nuevo imperio - Ana descubre que está embarazada de Alberto

Ana descubre que está embarazada de Alberto

Secretos de familia - Ceylin consigue liberar a su familia pero no sabe si podrá perdonarlos

Ceylin consigue liberar a su familia pero no sabe si podrá perdonarlos

Escandón dispara a Gabriela en la selva pantanosa y termina hundiéndose en el pantano
Momento destacado

Escandón dispara a Gabriela en la selva pantanosa y termina hundiéndose en el pantano

Juan y Gabriela hacen las paces en la selva pantanosa
Momento destacado

Juan y Gabriela hacen las paces en la selva pantanosa

Me atrevo a amarte - Déborah descubre que su hijo con Valente está muerto
Momento destacado

Valente se encarga de que Déborah no se quede con el hijo de Valente

Valente llega al médico y le dicen que su bebé, el hijo de Déborah ya falleció porque la madre tuvo fiebre muy alta.

Velvet el nuevo imperio - Gloria cuenta en secreto a Cristina que Alberto está vivo
Momento destacado

Gloria cuenta en secreto a Cristina que Alberto está vivo

Carlos le dice a Gloria que Alberto todavía no ha muerto y ella tiene un nuevo plan.

Me atrevo a amarte - Crisanta huye con sus hijos de Fernando Pérez-Soler y muere

Alejandro pierde a su madre Crisanta por culpa de Fernando Pérez-Soler

Velvet el nuevo imperio - Carlos anuncia que Alberto está muerto

Carlos comunica a Ana que Alberto está muerto

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin rompen su relación después de tantas mentiras

Ilgaz y Ceylin rompen su relación después de que detengan a Parla

Publicidad