Juan y Gabriela, rescatados de la selva pantanosa, protagonizan un emotivo reencuentro familiar.

Óscar y Franco consiguen dar con el paradero de Juan y Gabriela después de una intensa búsqueda. La pista definitiva se la da su tío Aníbal, que les ayuda a encontrar el lugar donde se encuentran atrapados. Al ver a su hermano con vida, los dos no pueden evitar emocionarse.

La situación, sin embargo, es muy delicada. Gabriela, la hija de don Martín, está gravemente herida tras el enfrentamiento con Fernando Escandón, mientras que Juan apenas se mantiene en pie debido al cansancio y a los días que ha pasado perdido en la selva. Ante la gravedad de la situación, Óscar y Franco improvisan unas camillas para trasladarlos y sacarlos de allí lo antes posible.

Horas después llega uno de los momentos más emotivos. Las hijas de Gabriela se reencuentran con su madre, muy afectadas al verla herida. Norma se acerca a ella con ternura y, entre lágrimas, le dice: "Mamá, te quiero muchísimo y no quiero que te pase nada malo".

Pero la emoción no termina ahí. Norma, que había llegado a temer lo peor, vuelve a ver a Juan con vida. Sin pensarlo dos veces, corre hacia él y lo abraza con fuerza. La joven no puede contener las lágrimas al comprobar que su marido está a salvo después de todo lo ocurrido.

El reencuentro devuelve la esperanza a la familia, que ahora solo desea dejar atrás la pesadilla vivida en la selva y centrarse en la recuperación de Gabriela.