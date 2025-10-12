Hermanos

Doruk pierde la vida el día de su cumpleaños tras descubrir que Melisa provocó la muerte de Kadir

Doruk descubre que su padre le ocultó que su hermana Melisa fue la causante de la muerte de Kadir y sufre un grave accidente de coche que le cuesta la vida.

Después de haberse reconciliado y compartido el dolor por la muerte de Ahmet, Ömer y Sarp vuelven a estar enfrentados, esta vez por la herencia de su padre.

Sarp ha vuelto a las andadas y, con su actitud provocadora, desata un fuerte conflicto entre Süsen y su hermano. Harto de los secretos, Sarp empuja la situación al límite hasta que Süsen no puede más y acaba confesando: ella estuvo presente en el momento en el que Kadir perdió la vida.

Entre lágrimas, la joven da un paso más y revela la verdad que llevaba tiempo ocultando: "Yo estaba allí cuando aquello pasó", dice, antes de confesar que fue su amiga Melisa, la hermana de Doruk, quien chocó con su coche contra la moto de Kadir, provocando su muerte.

La rabia se apodera de Ömer. No puede creer que Melisa fuese la culpable ni que su novia se lo hubiera ocultado durante tanto tiempo, justo cuando él pasó meses buscando al responsable. "Tenía miedo de perderte", intenta justificarse Süsen ante un Ömer desolado. Pero el joven pierde los nervios por completo cuando descubre que Akif también lo sabía y lo encubrió.

Ömer descubre cómo murió su hermano Kadir

Decidido a hacer justicia, Ömer se presenta en casa de los Atakul para pedir explicaciones al empresario, justo mientras preparan la fiesta de cumpleaños de Doruk. Le planta cara y le anuncia su decisión: va a denunciar a Melisa, quien permanece internada en una clínica psiquiátrica desde aquel fatídico día.

Después, Ömer se lo cuenta todo a Asiye, que horrorizada se lo revela a Doruk. El joven, en shock, no puede asimilar lo que acaba de oír: su propia hermana fue la causante del accidente en el que Kadir perdió la vida.

Destrozado, Doruk llama a su padre mientras conduce para exigirle respuestas. Entre lágrimas, le reprocha haberle mentido y encubierto un delito tan grave: "Me has arruinado la vida", le grita, antes de confesar que nunca más podrá volver a mirar a Asiye a la cara.

Segundos después, la tragedia vuelve a golpear: Doruk sufre un brutal accidente de tráfico que le cuesta la vida.

Doruk sufre un fatal accidente de tráfico

Akif, Nebahat y sus amigos lloran desconsolados en su funeral. El destino quiso ser cruel una vez más: Doruk murió el mismo día de su cumpleaños, llevándose consigo todos los sueños que aún le quedaban por cumplir.

Familiares y amigos dan el último adiós a Doruk

Mientras tanto, Asiye permanece ingresada en el hospital, devastada por la noticia y sin fuerzas para enfrentarse al dolor de haber perdido al amor de su vida.

Series

