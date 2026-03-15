Momento destacado
Fernando casa a Valente con la hija de los La Paz
Fernando Pérez-Soler tiene un plan para limpiar el nombre de su hijo Valente y que nadie se entere de que ha dejado embarazada a una jornalera.
El joven Valente Pérez-Soler va a casarse con Diana Paz, pero no porque él quiera.
Él ama a Déborah, que además está embarazada de él. Pero falleció al nacer, o eso creen ello. Pero Fernando quiere limpiar el nombre de su hijo casándolo con alguien de renombre.
El matrimonio con Diana se lleva a cabo pensando en los negocios de ambas familias.
La joven Diana no puede creer que Valente quiere casarse con ella. Piensa que se fijaría antes en otra mujer más bonita. Pero la convencen de que así es, Y finalmente contraen matrimonio aunque ni siquiera se conocen como para casarse.
Sin embargo, 25 años después, el matrimonio demuestra que siguió adelante y consiguieron ser felices. De hecho tuvieron dos hijas: una de ellas Victoria, la chica que enamora a Alejandro Sánchez cuando regresa a México, 25 años después de la muerte de su madre.
