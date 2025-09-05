Tolga, destrozado: Leyla no sobrevive a la caída por las escaleras, pero su corazón podría darle una nueva oportunidad a una niña

Todos los familiares y amigos de Ömer se reúnen en el club para celebrar su cumpleaños. Leyla ha decidido sorprenderlo con una camiseta que lleva la foto de los cuatro hermanos, un gesto que conmueve profundamente al joven, que no puede evitar emocionarse al recordar a Kadir.

Tras la celebración, Leyla y Süsen protagonizan un tenso enfrentamiento. La novia de Ömer le recrimina que el muchacho se ha puesto triste por su culpa. "Solo quería regalarle algo que tuviera un valor sentimental", se justifica la hermana de Tolga.

Süsen, temiendo que Leyla pueda revelar la verdad a Ömer sobre la muerte de Kadir, le pide que se mantenga alejada de él. Incluso la acusa de querer aprovecharse de lo ocurrido al hermano mayor de los Eren para intentar enamorarlo. "Si quisieras a Ömer, no ocultarías cómo murió su hermano", le espeta con dureza. La hermana de Tolga parece decidida a contarlo todo a la familia Eren.

Desesperada, Süsen intenta impedirlo y la discusión termina de la peor manera: Leyla cae por las escaleras y se golpea fuertemente en la cabeza, quedando inconsciente en el suelo. Sarp presencia la escena. "La estaba agarrando del brazo, discutíamos, pero no le he hecho nada", le confiesa la novia de Ömer, arrepentida y asustada. El hijo de Ahmet le aconseja que guarde silencio: "Tú no sabes nada, ¿vale?".

Al ver a su hermana tendida en el suelo, Tolga rompe a llorar. "Mi hermana está bien, se levantará como si nada", se repite una y otra vez, intentando convencerse de que se recuperará mientras pide una ambulancia con desesperación.

Finalmente, Leyla es trasladada al hospital más cercano. Mientras tanto, Süsen se reúne con Sarp y le confiesa un terrible secreto: fue la hermana de Doruk quien mató accidentalmente a Kadir, y Leyla lo sabe todo. "No lo vas a contar, ¿verdad?", le suplica entre lágrimas. Él está decidido a guardar silencio. "Confío en ti", le dice Süsen, aunque el miedo la consume: si Leyla despierta, podría revelarlo todo y provocar su ruptura definitiva con Ömer.

El pronóstico no tarda en empeorar. Leyla sufre una hemorragia cerebral y los médicos no logran salvarla. "Ha entrado en muerte cerebral y poco a poco le irán fallando sus órganos vitales", explica a Tolga la doctora que la ha atendido. La joven era donante voluntaria y resulta que es compatible con una niña que necesita con urgencia un trasplante de corazón. Finalmente, Tolga autoriza la extracción de los órganos de su "cerecita".

La noticia de la muerte de Leyla destroza a todos. Süsen busca consuelo en Sarp. "Leyla ha muerto y ha sido culpa mía", le confiesa entre lágrimas antes de abrazarlo. En ese preciso instante aparece Ömer, que está cenando en la casa de los Yilmaz, y los sorprende juntos. Atónito, no entiende por qué su novia ha acudido a su mayor enemigo y no a él en un momento tan doloroso.