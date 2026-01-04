Hermanos

Momento destacado

Ömer y Süsen por fin se convierten en marido y mujer

Los Eren se despiden por todo lo alto con una gran fiesta: Ömer y Süsen por fin se convierten en marido y mujer.

Hermanos - ¡Ömer y Süsen se casan por fin!

Y llegó el gran final de Hermanos con un gran evento: la boda de Ömer y Süsen.

Esta vez nada ha impedido que por fin se conviertan en marido y mujer. La pareja ha pasado por un montón de situaciones de todo tipo y cada vez que han intentado casarse no ha ido bien, pero esta vez es diferente.

Por fin los enamorados han podido darse el “sí, quiero”, rodeados de los Eren y demás familiares y amigos.

La felicidad de la fiestaes contagiosa, después de todo lo que han sufrido.

Ahora cada uno emprende su vida por separado pero la unión que gestaron en el Ataman durará entre ellos toda la vida.

