Ana descubre que está embarazada de Alberto

Carlos y Gloria han movido todo tipo de hilos para repatriar a Alberto después del terremoto. Han cambiado su identidad por el nombre de Gabriel Jones.

Alberto ha sido trasladado desde Turquía a un hospital de Miami, en Florida. Y Carlos lleva a Cristina a visitarlo mientras en Nueva York, Ana y el resto de Velvet visten de negro en el funeral de Alberto.

Por si fuera poco, Ana, que no para de recordar sus últimos momentos junto al amor de su vida, se lo imagina entrando andando por la puerta y se desmaya.

La recogen entre todos y la llevan al hospital. Allí los médicos salen para comunicarle algo: ¡está embarazada!