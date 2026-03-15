Velvet el nuevo imperio

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Ana descubre que está embarazada de Alberto

Mientras, Cristina visita a Alberto en un hospital de Miami.

Velvet el nuevo imperio - Ana descubre que está embarazada de Alberto

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Carlos y Gloria han movido todo tipo de hilos para repatriar a Alberto después del terremoto. Han cambiado su identidad por el nombre de Gabriel Jones.

Velvet el nuevo imperio - Cristina visita a Alberto en el hospital de Miami

Alberto ha sido trasladado desde Turquía a un hospital de Miami, en Florida. Y Carlos lleva a Cristina a visitarlo mientras en Nueva York, Ana y el resto de Velvet visten de negro en el funeral de Alberto.

Velvet el nuevo imperio - Ana se desmaya durante el funeral de Alberto

Por si fuera poco, Ana, que no para de recordar sus últimos momentos junto al amor de su vida, se lo imagina entrando andando por la puerta y se desmaya.

La recogen entre todos y la llevan al hospital. Allí los médicos salen para comunicarle algo: ¡está embarazada!

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Series

Juan y Gabriela, rescatados de la selva pantanosa, protagonizan un emotivo reencuentro familiar.

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Momento destacado

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Juan y Gabriela hacen las paces en la selva pantanosa
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Me atrevo a amarte - Déborah descubre que su hijo con Valente está muerto
Momento destacado

Valente se encarga de que Déborah no se quede con el hijo de Valente

Valente llega al médico y le dicen que su bebé, el hijo de Déborah ya falleció porque la madre tuvo fiebre muy alta.

Velvet el nuevo imperio - Gloria cuenta en secreto a Cristina que Alberto está vivo
Momento destacado

Gloria cuenta en secreto a Cristina que Alberto está vivo

Carlos le dice a Gloria que Alberto todavía no ha muerto y ella tiene un nuevo plan.

Me atrevo a amarte - Crisanta huye con sus hijos de Fernando Pérez-Soler y muere

Alejandro pierde a su madre Crisanta por culpa de Fernando Pérez-Soler

Velvet el nuevo imperio - Carlos anuncia que Alberto está muerto

Carlos comunica a Ana que Alberto está muerto

Secretos de familia - Ilgaz y Ceylin rompen su relación después de tantas mentiras

Ilgaz y Ceylin rompen su relación después de que detengan a Parla

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