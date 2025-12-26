Süsen y Ömer ponen fin a su bonita historia de amor

Süsen está en casa de Ömer esperándolo para cenar juntos y continuar estudiando cuando recibe una visita inesperada. Sultan aparece preguntando por el joven y, con una gran sonrisa, le asegura que trae un "regalo de bodas" para ambos en un pendrive. Movida por la curiosidad, Süsen lo conecta a su ordenador sin imaginar el horror que está a punto de descubrir.

El vídeo revelaba una verdad insoportable: su madre, Sureyya, atropelló a Suzan, la madre de Ömer y Akif encubrió el crimen. La revelación deja a Süsen completamente en shock. Tras una fuerte discusión con su madre, en la que conoce todos los detalles de aquella noche, es incapaz de acudir al colegio, hundida por el dolor y la culpa.

Preocupado por su ausencia, Ömer va a verla creyendo que está enferma. Sin embargo, se encontra con una Süsen fría y distante. Al entregarle unas flores, ella las rechaza y, conteniendo las lágrimas, le confesa que no quería casarse. Sin darle más explicaciones, deja claro que necesita romper sus planes de boda y le pide que se marchara.

Ömer, destrozado, no entiende el repentino cambio de su prometida con la que soñaba construir un futuro. Süsen, incapaz de cargar con la verdad y decidida a proteger el secreto de su madre, elige poner fin a su relación. Sola en su habitación y rota en llanto, se enfrenta a la decisión más dura de su vida, consciente de que este amor ha llegado a su triste final.