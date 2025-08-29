Hermanos

Sevgi a Ömer: "Prométeme que tu padre y tú llegaréis a quereros”

Yasmin encuentra a la señora Sevgi encerrada en el sótano de su casa y ¡gravemente enferma!

La señora Sevgi sufrió un infarto mientras permanecía encerrada en el sótano, víctima de una cruel acción por parte de Şevval. Fue Yasmin quien la encontró y, sin perder tiempo, la llevó al hospital.

Allí, la joven se enfrentó a su madre tras descubrir la verdad. Aunque Şevval la amenazó, Yasmin decidió no revelar lo ocurrido a la familia. También llamó a Ömer para informarle sobre el estado de su abuela, lo que provocó una nueva discusión con Sarp, quien no entendía su presencia. "Ella también es su abuela", le respondió Yasmin con firmeza.

La doctora comunicó que Sevgi se estaba recuperando, pero que necesitaba someterse a una delicada operación a corazón abierto, con riesgos considerables. Antes de la intervención, la anciana pidió ver a Ahmet y a Ömer.

El reencuentro entre Sevgi y Ömer fue emotivo: el joven, al descubrir que ella era su abuela, la abrazó entre lágrimas. Ahmet también mostró preocupación, aunque su madre le ocultó que Sevgi había estado encerrada por culpa de Şevval.

Series

La petición de la señora Sevgi tras reencontrase con Ömer: "Prométeme que tu padre y tú llegaréis a quereros”

