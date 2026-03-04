Pasión de Gavilanes

A prueba

¿En qué serie dijo estas frases Juan Pablo Shuk?

Probamos la memoria del actor Juan Pablo Shuk, que interpretó a Fernando Escandón en Pasión de gavilanes y a Ernesto Gamboa en El barco, ambas series que pudimos ver en Antena 3.

Nova
Publicado:

Juan Pablo Shuk es un actor mítico y por suerte en Atresmedia hemos podido verlo a menudo, porque destacó como Fernando Escandón en Pasión de gavilanes, serie que emitió hace más de 20 años Antena 3 y que ahora podemos ver en Nova, y también tuvo un papel protagonista dando vida a Ernesto Gamboa en la serie El Barco, también de Antena 3.

Por eso hemos querido poner a prueba sus recuerdos para ver si sabe en cuál de las dos series pronunció estas frases de guion que le hemos mostrado.

La prueba no era fácil, porque tanto Fernando Escandón como Ernesto Gamboa eran dos personajes que se caracterizaban por su carácter frío, perverso y un poco agresivo. ¡Cualquiera de los dos era capaz de decir cualquier disparate!

Todo lo contrario que el actor Juan Pablo Shuk, que accedió encantado a recodar con nosotras momentos que vivió grabando estas series, hace ya unos cuantos años.

Y, para haber pasado tanto tiempo, no le fue nada mal en el juego.

No te lo pierdas en el vídeo.

