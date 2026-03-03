Benjamín descubre que Leona y Gael son sus verdaderos padres y todo cambia para siempre

El amor invencible

Benjamín descubre que Leona y Gael son sus verdaderos padres y que Ana Julia es su hermana melliza. ¿Cómo se tomará la noticia?

Desde que Benjamín descubrió, a través de su hermana Lola, que Jacinta y Jeremías no son sus padres biológicos, nada ha vuelto a ser igual para él ni para la que hasta ahora ha sido su familia.

Además, su progenitor le ha revelado que sus verdaderos padres son Leona Bravo y Gael Torrenegro, y que Ana Julia es su hermana melliza. Demasiadas emociones de golpe para Benjamín, que aún no sabe cómo asimilar toda esta información.

Mientras tanto, en casa, David y su madre, Clara, intentan animar a Jacinta, que teme perder a Benjamín para siempre. "No lo parí, pero soy su madre", asegura entre lágrimas.

En ese momento aparece el hermano de Lola y, aunque se siente dolido con ellos por haberle ocultado durante 15 años la verdad sobre su origen, es consciente de que Jacinta, Clara y David siempre han velado por su bienestar y su seguridad. "Vosotros sois mi familia", les confiesa antes de fundirse en un emotivo abrazo con ellos.

Jacinta se siente aliviada al comprobar que Benjamín no les odia y desea seguir formando parte de su vida. Sin embargo, el joven necesita respuestas y quiere conocer los motivos que llevaron a Leona a separarse de él y a que Jacinta y su familia lo acogieran cuando tan solo era un bebé.

David le anima a hablar con Leona para aclarar sus dudas, pero Benjamín prefiere esperar a que sea ella quien le confiese que es su madre. Entonces, el terapeuta sale en defensa de Bravo y revela que Leona no sabía que él estaba vivo y todos creían que ella había fallecido en el incendio del hospital provocado por Ramsés donde dio a luz a los mellizos. El padre de Gael se llevó a Ana Julia consigo y dejó a Benjamín allí, convencido de que había muerto en el parto.

