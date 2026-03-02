Columba telefonea a Leona para confesarle que ha pasado la noche con David

Leona coincide en su antiguo barrio con David y Columba y no puede evitar sorprenderse al descubrir que la exmujer de Gael tiene una cita con el terapeuta. El joven confiesa que es la primera vez que salen a cenar juntos al ver la reacción de Bravo. Cuando se marchan, la recién casada le comenta a su marido que desconocía que la relación entre sus ex fuera tan cercana.

El hijo de Ramsés está convencido de que Columba lo está utilizando, ya que ella no es capaz de renunciar a su vida de lujos. "Lo que hagan con sus vidas no es nuestro problema", le espeta Gael.

Mientras cenan, Columba aprovecha que David ha ido al baño para ponerle unas gotas en su bebida que lo dejan confundido y mareado. La amante de Ramsés se aprovecha de su estado para intimar con él y, al final, consigue su objetivo, pese a la resistencia inicial del hermano de Jacinta. El joven se deja llevar al creer que está con Leona.

A la mañana siguiente, la malvada mujer le hace una videollamada a Leona para que vea que ha pasado la noche con David. Lo que no se imagina es que, antes de acostarse, puso unas gotas en la bebida del terapeuta que lo dejaron aturdido.

La reacción de Leona no se hace esperar: no puede evitar sentirse celosa, porque sigue amando a David con todo su corazón.

Cuando el hijo de Clara se despierta, está desorientado y confuso y, al descubrir que ha pasado la noche con Columba, se lamenta de lo ocurrido porque sigue enamorado de Leona. "Fue un error", le afirma a la exmujer de Gael.