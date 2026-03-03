Yekta inculpa a Ilgaz de la muerte de Burak y lo deja sin trabajo

Yekta, que no quiere desaprovechar la oportunidad de acabar con Ilgaz y compañía así que miente a Haluk, el abuelo de Burak y le dice que el asesinato del periodista fue organizado por Pars, Ilgaz y Eren, siguiendo la orden del fiscal jefe y ejecutada por Kaya y el subinspector Duman.

Ilgaz declara sobre la muerte del periodista que disparó dos veces y una de las veces al aire para persuadir a Burak, pero esa segunda bala no aparece por ningún lado lo que desmonta la declaración de Ilgaz.

Lo que no se pueden ni imaginar es que esa bala la tiene… ¡Yekta! El falso abogado ha manipulado las pruebas para culpar a Ilgaz de la muerte de Burak y que todos crean que lo disparó a sangre fría y sin ningún tipo de advertencia previa! Pero no lo consigue.

Así que Yekta viaja hasta Ankara para reunirse con el inspector jefe del Consejo General del Poder Judicial de Turquía para denunciar ante él a Pars, Ilgaz y Eren por sus actuaciones supuestamente irregulares de los crímenes del pozo. Acusa a Ilgaz de matar a Burak gracias a un plan perfectamente organizado, a Eren de ayudarlo y a Pars de cerrar el caso por proteger a sus amigos.

Aunque al principio, Turgut Ali, el inspector jefe del Consejo General del Poder Judicial, no parece hacerle demasiado caso al final cae en la trampa de Yekta y se presenta en los juzgados de Estambul para hablar con ellos. Tiene una noticia que darles: han sido suspendidos de su cargo hasta que no se resuelva el caso del crimen del pozo.

Los tres, sin entender nada, intentan explicárselo, pero de nada sirven sus justificaciones. El fiscal jefe va más allá y le dice que él mismo se encargará de reabrir la investigación y que cuando se resuelvan todo, serán cesados definitivamente o trasladados a otra jurisdicción. ¿Qué pasará ahora?, ¿Podrán demostrar que todo es fruto de una trampa de Yekta?

Eren, Ilgaz, Pars y Ceylin se reúnen para organizarse y buscar pruebas que demuestren la culpabilidad de Burak. Cuando están a punto de empezar a desarrollar su plan, llaman a la puerta... ¡y aparecen allí todos sus amigos y familiares para ayudarles con su cometido!

Se reparten las tareas entre todos y cuando los jóvenes abandonan la sala principal para decidir que labor desempeñará cada uno, Çinar confiesa que tiene algo que puede cambiar todo: ¡un recibo de un dron fechado en el día que recibieron un aviso de lo del pozo! ¿Qué puede significar todo esto?