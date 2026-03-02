Leyla

Ipek descubre que no es hija biológica de Tufan y su mundo se derrumba

Ipek descubre que Tufan no es su padre biológico y su mundo se viene abajo: está convencida de que su familia nunca la ha querido.

Ipek descubre que no es hija biológica de Tufan y su mundo se derrumba

Ipek se encierra en su habitación tras escuchar una conversación de su abuela que deja entrever que no es la hija biológica de Tufan. La pequeña no puede dejar de llorar y se niega a ver a nadie. No puede perdonar que le hayan ocultado algo así durante tantos años.

Ipek está convencida de que sus padres no la quieren, mientras que Nur cree que solo se trata de una rabieta adolescente… pero nada más lejos de la realidad. Tufan le pide que abra la puerta, sin éxito. Sin embargo, cuando Civan le ruega que lo haga, su hermana no duda en dejarle pasar.

La niña le cuenta lo que ha descubierto. Se siente engañada y traicionada. Civan intenta consolarla con un abrazo. Ipek le suplica que nunca la abandone y le pregunta si cree que Tufan la quiere como a una hija. "Es quien más te quiere", le responde él. Desde las escaleras, Ela escucha la conversación y no puede contener las lágrimas. "Mi hermanita", susurra.

Civan intenta consolar a su hermana Ipek

Ela decide quedarse con Ipek para hacerle compañía y le lee El principito. La pequeña le pregunta por su padre y la chef le confiesa que lo perdió hace muchos años. Ipek sueña con conocer al suyo. "Si no lo conozco, no quiero vivir", espeta. "Pase lo que pase, Tufan es tu padre y te quiere más que a nadie en el mundo", le asegura Ela.

En ese momento, Ela recibe un mensaje de voz de Tufan dirigido a Ipek. En él, el exfutbolista le confiesa cuánto la quiere y que es la mejor hija que un padre pueda tener. Además, le adelanta que durante un tiempo no podrá verla y le pide perdón.

Lo que nadie imagina es que Tufan está decidido a entregarse en comisaría por haber atropellado mortalmente, años atrás, a Hilmi, el padre de Leyla. Pero Ela tiene un plan: cree que Ipek podría hacerle cambiar de opinión y no está confundida. Lo encuentran antes de que declare en comisaría y su hija pequeña le pide que vuelva a casa con ella. "No me abandones papá", le dide Ipek.

Ela esta vez ha sido buena con la familia de Nur porque para ella la felicidad de su hermana es lo más importante. "No puedo hacerte lo que me hicieron a mí que crecí sin un padre", se dice a sí misma.

