Blanca y Alberto descubren que Esteban los ha estado engañando

Esteban Márquez volvió a Velvet con buenas intenciones o eso parecía. Le dijo a Blanca que la quería y siempre la había querido y que su hermano Benjamín fue quien los separó.

Pero ahora todo se ha desvelado. Esteban fue quien robó los diseños de Velvet y además no ha actuado solo. Desde que llegó a Nueva York ha estado tramando todo con su hermana Pilar, hasta que su hija Sofía lo descubrió.

Blanca está devastada porque le ha vuelto a romper el corazón y encima se siente culpable por haberse fiado de él de nuevo.

Cuando le cuenta todo esto a Esteban, él le pide otra oportunidad. Le dice que de verdad no sabía que estaba embarazada cuando se marchó a Londres hace muchos años y que puede cambiar. Pero Blanca lo echa de su casa.

Alberto le planta cara a su tío y le dice que no entiende cómo ha podido traicionar a su propia familia.

Esteban por su parte tampoco se explica que Pilar lo deje ahora abandonado ante esta situación. Es más, lo manda a otra misión de trabajo lo más lejos posible, a la India.

Sofía acude a ver a Blanca y le muestra su tristeza por el comportamiento de su padre. Ella tampoco se esperaba que pudiera hacer eso.