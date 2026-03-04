Dínora muere en la selva pantanosa tras un disparo de Fernando

Dínora estaba muy malherida después de sufrir la picadura de una víbora en la selva pantanosa. La situación se está volviendo cada vez más complicada.

Pero cuando se abraza a Juan, él, aunque no puede evitar su rechazo hacia ella, promete que va a ayudarla para salvarle la vida. Dínora se hace ilusiones y le confiesa que de todos los hombres despreciables que ha conocido en su vida, lo eligió a él. Y pide que la bese. Juan no mueve un dedo, pero tampoco se aparta cuando Dínora intenta juntar sus labios con los suyos.

Ahora puede morir en paz. Sin embargo, cuando le dicen que suelte a Juan porque se está pasando ella retoma la compostura y no cede, por lo que Juan tiene que apartarla de manera brusca.

Dínora entonces empieza a gritar y a amenazar a Fernando que, en un arranque de ira, coge su pistola y ¡dispara a Dínora! Que cae rodando hasta el pantano.

Su cuerpo se hunde boca abajo para siempre en el barro, mientras Gabriela llora horrorizada y Juan se queda ‘quieto en el sitio.

Fernando dispara a Dínora y dice que fue en defensa propia | Nova

No puede creer lo que Fernando acaba de hacer, y le pregunta si es consciente de que ha matado a una persona.

Fernando está todavía peor de lo que estaba Dínora e intenta buscar una excusa: se justifica diciendo que ha sido en defensa propia.

Pero ya no es necesario. Dínora está muerta y Gabriela y Juan están ahora a merced de un hombre agresivo con una pistola que no dudará en usar.