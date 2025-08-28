La venganza de Akif es brutal al descubrir a Ömer quién es su verdadero padre

Ömer ya sabe la verdad: Ahmet es su padre biológico. La revelación llegó de forma explosiva cuando Akif, en un acto de venganza, lo expuso públicamente durante la fiesta. Lo hizo después de que Ahmet lo amenazara con revelar sus delitos y su pasado como ladrón.

Todo ocurrió en medio de una celebración que terminó en caos. Oğulcan y Sarp comenzaron a pelearse, y Ömer intervino para defender a Afra, quien había sido humillada por Sarp al hacerla ir disfrazada de elefante. La pelea se intensificó hasta que todos se involucraron, y fue Ahmet quien finalmente logró detenerla.

El padre de Sarp y Yasmin culpó a Suzan por el altercado, recordándole que ella le había prometido que no habría más conflictos. Además, fue Suzan quien propuso que Ömer trabajara en la fiesta, lo que aumentó la tensión.

Aprovechando el momento, Akif se enfrentó a Ahmet con la excusa de defender a su esposa, y soltó la bomba delante de todos: "Primero hazte cargo de tu hijo Ömer". Así, reveló que Ahmet es el padre biológico de Ömer.

Ömer, incrédulo, no podía aceptar lo que escuchaba. Suzan le había asegurado que ese hombre, que tanto daño le había hecho, no era su padre. Pero ahora, ella le confirma la verdad: Ahmet sí lo es.

"Mi padre no es ese hombre. El mío se llamaba Veli", responde Ömer, devastado. No puede soportar que quien lo echó de la mansión de la señora Sevgi y lo hizo sufrir tanto, sea su verdadero padre. Y menos aún que Sarp sea su hermano. ¿Podrán algún día llevarse como hermanos?

Con lágrimas en los ojos, Ömer abandona la fiesta, furioso. Pero su dolor se intensifica al descubrir que Asiye, su hermana, ya lo sabía. Ella le confiesa que hace meses se enteraron de la verdad gracias a una prueba de ADN.